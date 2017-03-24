Иллюстративное фото с сайта liter.kz Свыше двух тонн рыбы частиковых пород было изъято сотрудниками областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира у гражданина России. Пластиковая лодка с подвесным мотором, в которой находился уроженец Астраханской области РФ, была задержана на водоеме Иголкинского канала в Курмангазинском районе. - 22 марта примерно в 19-30 часов в результате досмотра плавательного средства сотрудники отдела охраны природных ресурсов АОТИЛХЖМ обнаружили рыбу частиковых видов общим весом 2123 кг. По данному материалу будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по фактам браконьерства и незаконного пересечениия государственной границы РК, - сообщили в инспекции. На том же водоеме 23 марта сотрудники рыбной инспекции задержали приемное судно для рыбы – мотометчик «Анар», принадлежащий ТОО «Тлекши». В нем находились трое жителей Курмангазинского района Атырауской области. В лодке была обнаружена рыба частиковых видов общим весом более 2 тонн без разрешительных документов. - Собранный материал направлен в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту браконьерства, - сообщили в областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.