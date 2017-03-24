Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщает авиаперевозчик S7 Airlines, полеты будут осуществляться на современных комфортабельных лайнерах Airbus A319. 31 марта самолет вылетает из Москвы в 2:10. Обратный рейс из Уральска - в 7:10. - S7 Airlines - единственная авиакомпания, осуществляющая перелеты из Уральска в Россию, - сообщил коммерческий директор S7 Group Игорь ВЕРЕТЕННИКОВ. Авиабилеты на рейсы S7 Airlines уже продаются на сайте s7.ru, в приложении для iPhone и Android и во всех офисах продаж. Стоит отметить, что после ремонта взлетно-посадочной уральский аэропорт может принимать большие суда.