Рейсы из московского аэропорта Домодедово в Уральск будут выполняться с 31 марта 2017 года только по пятницам, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщает авиаперевозчик S7 Airlines, полеты будут осуществляться на современных комфортабельных лайнерах Airbus A319. 31 марта самолет вылетает из Москвы в 2:10. Обратный рейс из Уральска - в 7:10. - S7 Airlines - единственная авиакомпания, осуществляющая перелеты из Уральска в Россию, - сообщил коммерческий директор S7 Group Игорь ВЕРЕТЕННИКОВ. Авиабилеты на рейсы S7 Airlines уже продаются на сайте s7.ru, в приложении для iPhone и Android и во всех офисах продаж. Стоит отметить, что после ремонта взлетно-посадочной уральский аэропорт может принимать большие суда.