Картины четырех опекаемых Круглоозерновского и Уральского центров оказания специальных социальных услуг выставили на необычном аукционе во время благотворительного бала, который организовал Гражданский альянс ЗКО в рамках акции «Мейірімді көктем» («Весна милосердия») . 5b226e95-f3be-493b-aee8-7152aa1d03c1 Семь картин четырех авторов купили местные предпринимателями. 30-летний художник Сергей ИОНОВ, инвалид 2-ой группы, представил на аукцион сразу три свои работы: "Осень", "На рыбалке" и "Одиночество". Сергей ИОНОВ обладатель ІІ места в номинации "Лучший творец" республиканского конкурса "Разные-Равные" в 2013 году. Оралганым ЖУМАГАЛИЕВА выставила на аукцион картину "Мечеть",  Серик БЕКЕТОВ представил творения "Алтын күз" и "Прошлое", а Лимар КУБАШЕВ передал картину "Өмірталас". 2db67f41-aac6-4346-bfbb-bab940dcdb2a Акция «Мейірімді көктем» стартовала в начале весны. Уральские бизнесмены и простые жители города помогают семьям из социально-уязвимых групп. В дни празднования Наурыза председателю ОО «Арба» Гульмире БАТПАКУЛОВОЙ передали новые инвалидные коляски. Эту помощь людям с ограниченными возможностями также оказали предприниматели.   Кроме того, волонтеры благотворительного движения на Наурыз отправились в гости к 400 социально-уязвимым семьям, чтобы вручить им помощь от земляков и просто неравнодушных людей.