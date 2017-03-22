Семь картин четырех авторов купили местные предпринимателями. 30-летний художник Сергей ИОНОВ, инвалид 2-ой группы, представил на аукцион сразу три свои работы: "Осень", "На рыбалке" и "Одиночество". Сергей ИОНОВ обладатель ІІ места в номинации "Лучший творец" республиканского конкурса "Разные-Равные" в 2013 году. Оралганым ЖУМАГАЛИЕВА выставила на аукцион картину "Мечеть", Серик БЕКЕТОВ представил творения "Алтын күз" и "Прошлое", а Лимар КУБАШЕВ передал картину "Өмірталас".Акция «Мейірімді көктем» стартовала в начале весны. Уральские бизнесмены и простые жители города помогают семьям из социально-уязвимых групп. В дни празднования Наурыза председателю ОО «Арба» Гульмире БАТПАКУЛОВОЙ передали новые инвалидные коляски. Эту помощь людям с ограниченными возможностями также оказали предприниматели. Кроме того, волонтеры благотворительного движения на Наурыз отправились в гости к 400 социально-уязвимым семьям, чтобы вручить им помощь от земляков и просто неравнодушных людей.