Мы ждем вас по адресам: Автосалон Lifan: ул. Шолохова, 11/4, тел.: 8 (7112) 21-45-45, 21-55-55. Автосалон Renault и Mitsubishi: ул. Шолохова, 41 , тел.: 8 (7112) 222-700, 8 747 508 0000. Автосалон Altyn Car (Trade-in): ул. Шолохова, 11/1, тел.: 8 707 552 20 25.

В этом году народные гуляния в честь Наурыза проводились на новой площади города, где и были выставлены новенькие автомобили Lifan и Renault.Все желающие могли не только проконсультироваться у менеджеров об условиях покупки автомобиля и узнать информацию о расчете кредита у специалистов банка, но также записаться на тест-драйв.При оформлении кредита на покупку автомобиля через Евразийский банк действует льготная программа, при которой номинальная ставка составляет от 3,4%, первоначальный взнос - от 10%, срок кредитования до 7 лет. А через Сбербанк можно приобрести автомобиль с помощью специальной рассрочки, при которой первоначальный взнос составит от 30% до 60% сроком до 5 лет.- Стоит отметить, что приобретать автомобиль в праздничные дни приятно и выгодно, - пояснил директор по продажам дилерской сети Александр НИКОНОРОВ. - С 20 по 31 марта во всех автосалонах компании при покупке машины действует специальная скидка в честь Наурыза. Также с наступлением весны в сервисе автомобильного центра Renault запущены специальные весенние акции: диагностика на 999 тенге и скидка 10% на товары для автомобилей, старше трех лет и сошедших с гарантии, предлагается группа товаров линейки MOTRIO, одобренной производителем, по ценам ниже оригинала.Специалисты компании призывают обратить особое внимание на программу Trade-In, которая набирает обороты популярности в нашем городе. - Вы выбираете автомобиль в одном из автосалонов "Урал-Кров-Авто Плюс", а в это время компания проводит оценку и диагностику вашего старого автомобиля абсолютно бесплатно. Вы сдаете свою старую машину в зачет стоимости нового авто, доплачиваете остаток суммы или оформляете в кредит и уезжаете на новом автомобиле. Также компания может просто оценить ваш старый автомобиль и выкупить его за один день. При покупке автомобилей по программе Trade-In предоставляются солидные скидки: на Lifan - до 200 000 тенге, на Mitsubishi - до 500 000 тенге, - рассказала старший бренд-менеджер Асем КАЗИЕВА.Компания «Урал-Кров-Авто» поздравляет всех со всенародным праздником Наурыз Мейрамы, желает здоровья, счастья и процветания!На правах рекламы.