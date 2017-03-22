На правах рекламы.
Мы ждем вас по адресам: Автосалон Lifan: ул. Шолохова, 11/4, тел.: 8 (7112) 21-45-45, 21-55-55. Автосалон Renault и Mitsubishi: ул. Шолохова, 41 , тел.: 8 (7112) 222-700, 8 747 508 0000. Автосалон Altyn Car (Trade-in): ул. Шолохова, 11/1, тел.: 8 707 552 20 25.
Вам может быть интересно
В Казахстане женщина выбросила двоих детей из окна — её задержали
Детей 2021 и 2023 годов рождения оперативно доставили в больницу.
В ЗКО пытались ввезти вейпы из России
Контрабанду обнаружили при досмотре автомобиля.
Более 600 млн тенге вывели со счёта медорганизации в Мангистау
Деньги незаконно выводились путём замены банковских реквизитов получателей и перечислялись на аффилированные счета.
Долг в 1,7 млн тенге: в Уральске мужчину осудили за неуплату алиментов
Он длительное время уклонялся от выплат и не предпринимал попыток трудоустроиться.
Формальную поддержку оказывали особенным детям в Атырауской области
Нарушения выявили прокуроры.
Топ-5 проблем арендатора и как их решить
Если вы снимаете квартиру, то почти наверняка сталкивались с различными проблемами.
Две золотые медали завоевали спортсмены из ЗКО на первенстве мира
Спортсмены из ЗКО стали призёрами Кубка мира по армрестлингу в Ташкенте.
Матрос из Атырау рисует батыров и ханов во время срочной службы
Юноша совмещает службу в морской пехоте с творчеством.
Казахстанские легкоатлеты завоевали семь медалей на чемпионате Азии в Китае
В общекомандном зачёте сборная Казахстана заняла 4 место.