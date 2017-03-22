В канун праздника Наурыз Мейрамы Жамал БИСЕНГАЛИЕВУ навестил директор предприятия Самат ТУРНИЯЗОВ. Он поздравил ее с праздником и подарил новое автоматическое инвалидное кресло. - Женщина получила травму, находясь на рабочем месте, каждый месяц мы выплачиваем ей дотацию в размере 60 тысяч тенге, - пояснил Самат ТУРНИЯЗОВ. - Помимо этого, мы оплачиваем ее счета на необходимое лечение. Раньше у неё были проблемы с жильем, но сейчас все решилось благополучно. В свою очередь Жамал БИСЕНГАЛИЕВА поблагодарила пришедших за оказанную ей помощь и поздравила всех с праздником Наурыз.3FqEqKeZtp4