В этом году празднование Наурыза прошло на новой площади между шестым и седьмым микрорайонами, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Сегодня, 22 марта, тысячи уральцев приехали на новую площадь, чтобы посмотреть концерт и отведать баурсаков и наурыз-коже. По словам жительницы города Карлыгаш КУАНОВОЙ, она приехала на праздник с двумя внуками из поселка Зачаганск. - Ехать нам пришлось на двух автобусах. Сначала мы сели на "двойку" в микрорайоне "Коктем", потом пересели на автобус №5 в центре города. На "пятерке" мы проехали больше половины города, еще и мост закрыт на депо. В итоге, ехать нам пришлось почти два часа в переполненном автобусе. Думаю, в этом году в связи с реконструкцией путепровода можно было как обычно провести праздник на площади Абая, - отметила женщина. - Что касается организации Наурыза. то все прошло очень хорошо и весело. Единственное, что не радует - теперь добираться домой придется еще пару часов.На новой площади уральцев бесплатно угощали баурсаками и наурыз-коже в 12 юртах. Причем в этом году никаких списков, по которым пускали в юрты ранее, не было. Любой желающий мог зайти в юрту и попробовать национальные блюда, а детей угощали сладостями.Также на площади можно было купить коже. Стакан коже стоил 50 тенге, а полуторалитровая бутылка - 500 тенге. Баурсаки продавали на площади от 15 до 30 тенге за штуку. Как обычно, предлагали уральцам шашлык трех видов, стоимость которого варьировалась от 600 до 800 тенге. Порцию куырдака у бабушекк из бидона можно было отведать за 800 тенге.Кроме еды, на площади для уральцев было организовано огромное количество спортивных игр, победители которых получали призы.Дети могли прокатиться на лошадях и ослах за 500 тенге.Несмотря на холодную погоду (на улице было -6 градусов и сильный ветер - прим. автора), дети со сцены радовали гостей танцами в шифоновых и шелковых платьях. Особенно деткам понравились ростовые куклы, с которыми они фотографировались и не хотели отпускать.