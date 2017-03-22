Аким Атырауской области Нурлан НОГАЕВ  по просьбе одной из жительниц города перерезал путы ее дочери, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". FB_IMG_1490172030883 Сегодня глава региона поздравил всех жителей Атырауской области с Наурызом, открыл праздничный концерт на площади Исатая-Махамбета, а также побывал на праздновании в АГУ им. Досмухамедова. PicsArt_03-22-02.59.32 Во время народных гуляний одна из жительниц Атырау обратилась к акиму с просьбой перерезать путы её дочери. Этот процесс успел запечатлеть известный казахстанский блогер, политолог и бизнесмен Сырым АБДРАХМАНОВ. PicsArt_03-22-03.00.19 Он прибыл в Атырау для участия в ежегодном республиканском мероприятии "Блог Курылтай". Фото акима Нурлана НОГАЕВА, подкидывающего в воздух маленькую девочку, он выложил на личной странице в Facebook. По сообщению пресс-службы областного акимата, сегодня глава региона принял участие в нескольких обрядах "тусау кесер". Для этого Нурлан НОГАЕВ использовал бараньи кишки и разноцветные шерстяные нити. Аким объяснил, что цветные нитки используются для того, чтобы человек вырос честным и благородным, в баранья кишка символизирует достаток и богатство. IMG-20170322-WA0043 Отметим, что "Блог Курылтай" пройдет в Атырау  23- 24 марта в колледже APEC Petrotechknik. Камилла МАЛИК  