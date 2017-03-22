На торжественной встрече в медицинском университете академик Шарманов поблагодарил собравшихся за то, что актюбинцы считают его земляком. - Мне приятно. Хотя я ведь родом из Карагандинской области. Но все считают, что я из Актобе. Я уже привык. Здесь я провел достаточно много времени. Работал ректором медицинского вуза. Актобе дал возможность покорить пик науки", - сказал он собравшимся. Торегельды ШАРМАНОВ рассказал о производстве йогурта и мороженого из кобыльего молока. - А этот шоколад я дарю Бердыбеку САПАРБАЕВУ. Скоро наладим промышленное производство. Надеюсь и до вас дойдет. Шоколад без сахара, но из кобыльего молока. Такое молоко нельзя кипятить, пастеризовать. В нем много полезных веществ. Бережет от многих заболеваний, в том числе от рака, добавил он.