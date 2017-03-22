Наш адрес: г. Уральск, ул. Карева, 55, тел.: 8 (7112) 50-08-40, 51-07-21 г. Аксай, Промзона, 155Н, тел.: 8 (71133) 93-436, 8-777-180-27-76

Работа охранной фирмы – дело серьезное, требующее полной самоотдачи и физических сил от каждого, кто имеет статус хранителя порядка. За долгие годы сотрудники «Охрана КМС» не раз доказывали свое мастерство не словом, а делом. Не раз приходилось ребятам задерживать нарушителей, пытающихся взломать объекты, охраняемые фирмой, а также проявить себя в нестандартных ситуациях. Как ответственно и профессионально работают сотрудники компании, так и с открытой душой умеют веселиться на праздниках. Для них, как и для всех казахстанцев, Наурыз является символом весеннего обновления, любви, плодородия и дружбы. В связи с этим на территории ТОО «Охрана–КМС» было устроено грандиозное торжество, на которое прибыли сотрудники вместе со своими семьями. Все с радостью обнимались, поздравляли друг друга, желали много хорошего, шутили и смеялись. Словом, собралась большая, дружная и крепкая семья.Начался праздник со спортивных соревнований, где мужчины проявили свою удаль молодецкую: поднимали гирю, показывали свою силу в армрестлинге и состязались командами в перетягивании каната. За них переживали болельщики, дружно подбадривая возгласами их спортивный дух. Победители были отмечены почетными грамотами в личном первенстве и грамотами взводов в командных соревнованиях.В дни празднования Наурыза всегда готовилось много еды, символизирующей достаток и изобилие. Вот и на празднике после состязаний всех ожидал богатый дастархан, ломившийся от традиционных восточных угощений. И чего только тут не было: баурсаки и пироги, плов и шашлыки, сладости. Конечно же, хозяюшки приготовили и Наурыз–коже – символ праздника, который по народному казахскому обычаю отведал каждый, чтобы в новом году быть счастливым и успешным.Ну и какое же веселье без песен и задорных танцев! Сотрудники подготовили концерт, где были представлены разные диаспоры, проживающие в Казахстане, со своими национальными угощениями. Участники концерта выступили в красочных национальных костюмах, они подготовили поздравления на русском, татарском, узбекском и немецком языках, затем выступили с народными песнями и танцами. Здесь показали казахский грациозный камажай, русскую народную пляску, задорную немецкую польку, татарский и узбекский танцы. Звучали лирические песни и веселые частушки.Народной традицией праздника всегда считалось давать бата – доброе напутствие и пожелание ближнему. С таким бата к коллективу обратилось руководство и учредители компании, они пожелали сотрудникам здоровья, благополучия и процветания. – В нашей работе нет места случайным людям, так как каждый день – это риск, к которому ты должен быть готов. Поэтому в нашей команде работают только надежные и квалифицированные специалисты. И пока все мы отдыхаем и отмечаем весенний праздник Наурыз, наши сотрудники вновь отличились и, проявив весь свой профессионализм и оперативность, пресекли попытку незаконного проникновения злоумышленника в аптеку по ул. Циолковского. Задержанный был передан в руки сотрудников городского отдела УВД г. Уральска. Мы рады поздравить наших земляков и всех казахстанцев со всенародным праздником Наурыз! Желаем добра, мира и благоденствия! – обратился с поздравлениями директор ТОО «Охрана КМС» Игорь ДОЖДИКОВ.Лицензия №14008541 от 12.06.2014г. выдана отделом гос. охраны ДВД ЗКО МВД РК. На правах рекламы.