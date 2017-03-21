Праздничный танцевальный батл среди молодежи должен был состояться сегодня, 21 марта, на площади им.К.Смагулова, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". mg-2587 Иллюстративное фото с сайта zhasatyrau.kz Однако, в связи с ухудшившимися погодными условиями организаторы решили отменить конкурс современных уличных танцев . Напомним, что сегодня из-за дождя и сырости без зрителей прошёл и конкурс среди организаций на лучшую театральную постановку в национальном стиле. Камилла МАЛИК  