На главной площади Атырау развернулся творческий конкурс. Среди 25 компаний-участниц есть крупные иностранные и совместные предприятия, государственные организации. Участников не остановил небольшой дождь, а вот зрителей непогода спугнула - праздничная площадь была абсолютно пуста.Предприятия города показывают театрализованные постановки, казахские национальные обряды - қыз ұзату, беташар и бесікке салу. К примеру, коллектив АНПЗ представил на суд жюри обряд тусау кесер.Гостей и жюри конкурса, куда вошли знатоки казахской культуры, этнографы и аксакалы, угощали баурсаками и традиционным Наурыз көже. Конкурс продолжится и завтра. Его участники надеются, что погода не подведет.В этом году Наурыз в Атырау празднуется с особым размахом. Уже третий день в городе проходят творческие, танцевальные, интеллектуальные конкурсы, рассчитанные на представителей всех возрастов. Накануне определили и лучшего сборщика юрты.