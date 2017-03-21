Непогода отпугнула атыраусцев от прогулок на главной площади. Конкурс на лучшую театрализованную постановку в национальном стиле начался без поддержки зрителей, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". PicsArt_03-21-04.51.41 На главной площади Атырау развернулся творческий конкурс. Среди 25 компаний-участниц есть крупные иностранные и совместные предприятия, государственные организации. Участников не остановил небольшой дождь, а вот зрителей непогода спугнула - праздничная площадь была абсолютно пуста. PicsArt_03-21-05.03.39 Предприятия города показывают театрализованные постановки, казахские национальные обряды - қыз ұзату, беташар и бесікке салу. К примеру, коллектив АНПЗ представил на суд жюри обряд тусау кесер. PicsArt_03-21-04.50.55 Гостей и жюри конкурса, куда вошли знатоки казахской культуры, этнографы и аксакалы, угощали баурсаками и традиционным Наурыз көже. Конкурс продолжится и завтра. Его участники надеются, что погода не подведет. PicsArt_03-21-04.52.50 В этом году Наурыз в Атырау празднуется с особым размахом. Уже третий день в городе проходят творческие, танцевальные, интеллектуальные конкурсы, рассчитанные на представителей всех возрастов.  Накануне определили и лучшего сборщика юрты. PicsArt_03-21-04.54.05 Камилла МАЛИК  