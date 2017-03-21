Мы ждем вас по адресу: пр. Абулхаир хана, 153, ост. Детская больница (р-н аптеки «Талап»), агентство праздников LOVE, тел.: 8 775 836 15 56, 8 777 478 98 98. Мы в Instagram: @loveuralsk

В нашей жизни происходит много значимых событий: выпускные балы, бракосочетание, рождение ребенка, юбилеи и другие. И конечно, хочется, чтобы эти события прошли ярко и незабываемо. При этом важную роль играет дизайн и другие тонкости в проведении важного торжества. Свадьба - это особое событие в жизни молодой пары, организованное на самом высоком уровне, с душой и любовью, с учетом всех традиций, пожеланий и современных тенденций. Это самый запоминающийся момент, с которого начинает свою точку отсчета молодая семья. Агентство праздников Love всегда готово предложить свои услуги в устройстве свадьбы и других торжеств "под ключ": оформление банкетов и свадебных машин, прокат лимузинов и автомобилей любого класса, букет невесты, фотозоны, экибаны на стол гостей и молодых, заказ свадебного торта и многое другое . - Например, на казахской свадьбе обязательно проводятся национальные обычаи для невесты - это Қыз ұзату (проводы невесты в дом жениха) и Келін түсіру рәсімі (знакомство невесты с семьей и родственниками жениха). И к нам часто обращаются с просьбой помочь в проведении этих красивых обрядов, что мы и делаем с большим удовольствием по готовым художественным сценариям, также с нами при этом работает и танцевальный коллектив, исполняя казахские народные танцы, - рассказывает директор агентства Айгуль КАЙЫРЛИЕВА.Если вы устраиваете праздники сами, то в агентстве можно приобрести все, что для этого понадобится: гелевые шары, фигуры из шаров, спецэффекты (мыльные пузыри, дым, снег), фейерверки, салюты. Также для проведения детских праздников здесь вам предложат услуги аниматоров, то есть ростовых кукол и клоунов. - У многих родителей совершенно не хватает времени на подготовку своему ребенку новогоднего костюма или другого наряда. У нас можно взять напрокат карнавальные костюмы, национальные наряды на Наурыз и другие праздники, а также можно приобрести изделия ручной работы: диадемы, пояса с вышивкой, национальные камзолы в современном стиле, головные национальные уборы и другие товары для праздника, - продолжает Айгуль КАЙЫРЛИЕВА. Если вы раздумываете, как торжественно организовать выписку своего новорожденного малыша, или хотите как-то особенно признаться в любви своей избраннице и сделать ей предложение, агентство Love и здесь готово вам помочь.- Ведь не зря мы выбрали именно такое название для своего агентства, потому что мы любим свое дело, нам нравится дарить праздник и хорошее настроение людям, - с улыбкой говорит Айгуль КАЙЫРЛИЕВА.