Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, на территории области при проведении оперативно-розыскного мероприятия было задержано 17 преступников, находившихся в розыске. - Из них три преступника разыскивались ДВД Астаны, Алматы и Атырауской области. 40-летняя женщина разыскивалась ДВД города Алматы за совершение особо тяжкого преступления по статье 190 УК РК "Мошенничество", - рассказали в ДВД ЗКО. Как рассказали в полиции, подозреваемая в мошенничестве в особо крупном размере 15 марта 2017 года была задержана и водворена в следственный изолятор города Уральска. Также в ходе ОПМ был задержан 33-летний скотокрад, который промышлял кражами на территории ЗКО. Кроме того, было задержано 7 преступников, разыскиваемых РФ. Установлено местонахождение двух без вести пропавших лиц и установлены личности двух трупов.Фото из архива "МГ"