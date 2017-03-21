В редакцию "МГ" обратился житель города, который был крайне возмущен тем, что надпись "Пидофил *ука сдохни" красуется на стеклах здания рядом с памятником Маншук Маметовой уже долгое время. - Здесь дети гуляют, все это видят. Но почему-то власти и местный участковый никаких мер не предпринимают. Это написано огромными буквами на стеклах офиса, который расположен на первом этаже дома по улице Достык, 244, - отметил уралец по имени Игорь.