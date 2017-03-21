Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе службы пожаротушения ДЧС ЗКО, сообщение о пожаре поступило в 22.47. - В офисном помещении на первом этаже пятиэтажки по улице Петровского загорелись медицинские принадлежности. Из подъезда было эвакуировано 20 человек, из них пятеро детей. Площадь пожара составила 18 кв. м., - отметили в пресс-службе пожаротушения. На место ЧП выезжали 4 единицы техники и 11 человек личного состава. Причины пожара выясняются. Жертв и пострадавших нет.