В этом году 19-я Международная выставка моды Central Asia Fashion Spring- 2017 состоялась в Алматы с 12 по 14 марта. Официальное открытие выставки ознаменовалось модным показом молодых и только начинающих свой творческий путь казахстанских дизайнеров. Свои новые работы показали Раушан Киреева, Салтанат Адильдаева, Акмарал Диханбаева, Акнур Каскенова, Алуа Даулеткан, Гульнара Жанибекова, Нургуль Дуймагамбетова, Асель Кемельбаева.Будучи финалистами VI национального конкурса молодых дизайнеров Open Way, для них представление своих коллекций на Central Asia Fashion – это новый опыт и новые контакты с незнакомой до этого аудиторией байеров, оптовых закупщиков и собственников бизнеса. Гости выставки достойно оценили представленные дизайнерские комплекты, поэтому выставка может стать для дизайнеров новым рубежом для расширения своего потенциала, чтобы массово выйти на казахстанский рынок. Представить свои бренды на казахстанском рынке – основная цель участия в выставке Central Asia Fashion для всех участников мероприятия. Кому-то из них уже удалось найти партнеров и наладить поставки своего ассортимента в магазины Казахстана, а кто-то только начинает знакомить профессиональных закупщиков со своим товаром. И те, и другие участники выставки признают, что Central Asia Fashion стала для них идеальной площадкой, которая помогает не только поддерживать связь с имеющимися партнерами, но и знакомиться с новыми потенциальными клиентами, и каждый год доказывают это своим участием.Международная выставка моды Central Asia Fashion уникальна тем, что представляет новых для казахстанского рынка производителей одежды, обуви и аксессуаров. Например, в этом сезоне впервые в выставке приняла участие дизайнер из Саудовской Аравии Haifa Fahad. Она представила как на своем стенде, так и на подиуме изящную коллекцию одежды, которая может быть высоко оценена казахстанскими женщинами. Молодой модный дизайнерский бренд DESPINA TOUNTA из ОАЭ также впервые был представлен на казахстанском рынке благодаря Central Asia Fashion. В весеннем сезоне выставки участниками также стали компании из Турции, России, Беларуси, Украины, Молдовы, Монголии, Италии, Франции, Греции, Финляндии, Кыргызстана и Казахстана. Большую роль в развитии партнерских отношений между Казахстаном и странами дальнего и ближнего зарубежья играют Ассоциации экспорта и легкой промышленности стран-участниц. Так, например, Стамбульская ассоциация экспортеров одежды IHKIB в этом году помогла организовать поездку на выставку Central Asia Fashion более 20 турецким производителям женской, мужской, детской одежды и обуви. Традиционно Молдова была представлена коллективным стендом, объединившим несколько модных брендов под общим торговым знаком Moldova brands. Ассоциация ENTE MODA ITALIA, работая над продвижением и распространением стиля «Made in Italy» за рубежом, каждый сезон представляет на выставке ведущих итальянских производителей одежды, которые заинтересованы в интернационализации своего бизнеса. Весенний сезон для итальянских компаний не стал исключением.19-я выставка моды Central Asia Fashion отличается от предыдущих участием в деловой части своей программы эксперта международного уровня. Специально на выставку из Испании приехала авторитетный эксперт-координатор по проектам в модной индустрии из Европейского банка реконструкции и развития - Питуза Болано. В дискуссионной панели «Как подтолкнуть продажи выйти из потребительской комы?» главный вопрос эксперту, который интересовал и участников, и слушателей, был о том, как справляются мировые ритейлеры с кризисной ситуацией, сложившейся на мировом рынке. Всего в деловой программе мероприятия приняли участие более 10 авторитетных фэшн-экспертов. Одним из самых запоминающихся выступлений для профессиональных представителей модной индустрии стал доклад Анны Касымовой, старшего консультанта по работе с клиентами Nielsen Kazakhstan, с результатами маркетинговых исследований и аналитикой. В целом, эксперты констатировали общее улучшение экономических условий для ритейлеров, при этом выделяя динамику фэшн сегмента, подчеркнули, что в Казахстане вырос спрос на модные аксессуары и специальные группы товаров: нижнее белье, спортивную и женскую деловую одежду. По мнению участников деловой программы, поток покупателей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не снизился, однако при этом казахстанские покупатели стали намного избирательнее. За текущие полгода они активно пользовались новой банковской услугой «потребительские кредиты», которые дают возможность взять в рассрочку до 100 000 тенге для покупки одежды и обуви. Участники деловой программы также подчеркнули, что микрокредитование не лучший способ стимулирования продаж. По мнению экспертов, более действенный способ стимуляции потребителей для совершения покупок - введение дисконтных карт.Выставка Central Asia Fashion – это не только профессиональная, но и творческая площадка. Для того чтобы поддерживать креативное настроение гостей и участников в рамках Central Asia Fashion, была организована специальная выставка известного казахстанского художника Нурлана Абишева - «Код кочевника». В авторской экспозиции он представил 10 графических и 4 живописные миниатюры. Особенное творческое настроение на выставке обеспечила ее главная тема-message. Всегда уникальная и актуальная тема мероприятия по задумке организаторов отражает наиболее яркий тренд в стране и мире fashion в целом. В весеннем сезоне выставки все участники и посетители мероприятия были объединены общей темой «Глобальный резонанс». Поддерживая такие знаковые события для Казахстана как Международная зимняя «Универсиада» и Всемирная выставка EXPO-2017, Central Asia Fashion организовала специальную зону, где была представлена зимняя одежда для участников, делегатов, организаторов и сборной спортсменов, изготовленная специально по заказу к проведению зимней «Универсиады». Юбилейная 20-я Международная выставка моды Central Asia Fashion Autumn-2017 пройдет в Алматы с 17 по 19 сентября. Более подробную информацию о выставке вы найдете на сайте fashionexpo.kz.