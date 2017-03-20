При этом фонд потребительского кооператива складывается из следующих источников: взносы пайщиков (основной источник); доходы от деятельности кооператива; привлеченные средства; иные, не запрещенные законом источники.

Основные условия этой программы: Первоначальный взнос – 45% от стоимости жилья; Срок ожидания вашей недвижимости – от 0 до 6 месяцев; Срок рассрочки – от 1 до 10 лет; Стоимость приобретаемого жилья – от 5 до 50 миллионов тенге!

В декабре мы писали о 40 семьях, купивших квартиры через кооператив, а на сегодняшний день 75 семей получили недвижимость благодаря программе «Доступное жилье от кооператива «Happy-DOM», 30 из них получили жилье в наступившем 2017 году.- То есть наши пайщики, объединив свои усилия, помогают друг другу в решении жилищной проблемы, а кооператив организует этот процесс, предлагая юридические гарантии и законное оформление всех сделок. До сегодняшнего дня эта работа проводилась в рамках программы «Доступное жилье от кооператива «Happy-DOM», которая предусматривала внесение первоначального взноса в размере 22% от стоимости жилья, после чего пайщик включается в очередь, и через 6-12 месяцев покупает выбранную недвижимость. Разрешается приобретение жилья стоимостью от 3 до 20 млн тенге, рассрочка предоставляется на срок от 1 до 20 лет, - рассказывает председатель кооператива «Happy-DOM» Асан МУХАНОВ. По словам председателя, кооператив не стоит на месте, он растет и развивается. - С марта 2017 мы представляем нашим гражданам новый продукт – программу по приобретению недвижимости в рассрочку «Наурыз», которая предлагает вложить в качестве первоначального взноса 45% от ориентировочной стоимости жилья, и при этом существенно сокращается срок ожидания очереди, - пояснил Асан МУХАНОВ.

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ:

Основные документы, необходимые для получения беспроцентного займа от кооператива «Happy-DOM»: - удостоверение личности; - адресная справка.

Первым 10 участникам программы дается возможность приобрести жилье стоимостью ниже 5 млн тенге. Спешите присоединиться и первыми получить жилье по новой программе! С 24 марта 2017 года обе программы будут действовать одновременно. Каждая из них рассчитана на различные группы граждан, с разными финансовыми возможностями и разными потребностями в недвижимости. - Приглашаю своих соотечественников скооперироваться и вместе с "Happy-DOM" проложить путь к процветанию и благосостоянию каждого из нас. В единстве - наша сила! – призвал председатель кооператива «Happy-DOM» Асан МУХАНОВ.

ЗАЧЕМ КОПИТЬ? БЕРИ В РАССРОЧКУ!

г. Уральск, ул. Ж.Молдагалиева 18, ТД "ФОРУМ" 6 этаж, 604 каб., тел: 8 (708) 484 11 22 г.Атырау, Авангард 2 мкр., дом 11 Б., блок 4, ост. Мерей, тел: 8 (7122) 50 68 92, 30 45 39 г.Актау, 11 мкр. БЦ "Атриум", 2 этаж, 11 каб, тел: 8 (7292) 30 82 19 г. Актобе, ул. Абылхайыр хана 85, БЦ "МИР", 0 этаж, 103 каб., тел: 8 (7132) 71 06 40 г. Кульсары, пр.Махамбета 212, магазин "Лаванда", 2 этаж, 3 каб, тел: 8 (702) 490 01 94

