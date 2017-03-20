Убийство произошло 13 ноября 2016 года около кафе в 7 микрорайоне, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Безымянный Мама главного обвиняемого просит всех неравнодушных откликнуться и помочь найти свидетелей драки. - Сейчас моего сына обвиняют в убийстве, однако в драке участвовали еще двое, которые могут остаться безнаказанными. На видео, которое было снято камерами наружного видеонаблюдения, видно, как дерутся парни. Мой сын в куртке с капюшоном. Сейчас ему грозит реальный срок, а тем двоим, которые добивают в конце парня, вменяют всего лишь "Хулиганство". Я хочу добиться правосудия, - отметила женщина. Мама обвиняемого отметила, что следователь сделал вывод, по которому именно удар ее сына послужил причиной смерти. Свое обращение к уральцам она опубликовала в социальных сетях, куда и выложила видео драки. Напомним, ранее ДВД ЗКО сообщали, что по данному факту начато досудебное расследование по статье 99 УК РК "Убийство" и были задержаны трое молодых людей. dBa1EPFk9-M