Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в МПС УВД города Уральска, в районе городского кладбища водитель ассенизаторской машины сливал нечистоты в канализационый колодец ТОО «Батыс су Арнасы». - Водитель был привлечен к административной ответственности, предусмотренной статьей 505 КРКоАП «Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов», на него наложено административное взыскание в размере 20 МРП (более 45 тысяч тенге), - сообщили в МПС УВД города Уральска. С начала этого года сотрудниками МПС пресечено 5 аналогичных правонарушений.