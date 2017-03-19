На видео жених по имени Жомарт пытается догнать уходящую невесту. При этом сцены ссоры двоих брачующихся успели занять в нескольких частях города - возле железнодорожного вокзала и на конечной остановке мкр. Авангард. Причем происходящие действия, запечатленные на видео, одни и то же: девушка Батима выходит из лимузина, за ней бежит, пытаясь удержать, жених Жомарт. Сцена сопровождается руганью, содержащей нецензурную лексику. T-woJdigpVU Видео заинтриговало пользователей соцсетей. Они гадали, что это: пиар цветочного магазина, лимузина, либо действительно пара в день свадьбы поругалась несколько раз. - Не уходи, Батима, что теперь делать родителям, что делать мне? - кричит вслед невесте жених. - Что хочешь, то и делай, мне все равно! - отвечает Батима, нанося удары жениху букетом цветов. В первом случае красным, во втором - желтым. Оказалось, что несколько видеороликов в разных частях города со сбегающей невестой - хорошо отработанная и несколько раз отрепетированная пиар-акция вновь открывшегося Центра свадебной индустрии. Видео с репетиции актеров, сыгравших молодоженов, распространили в сети маркетологи компании. Но идея ролика многим так и осталась непонятной. vQoBWQJtjDQ