Как сообщил директор предприятия Самат ТУРНИЯЗОВ, несмотря на пять праздничных дней уборка Атырау и пригородных сел будет продолжатся в штатном режиме. Всего ежедневно будет задействовано около 320 человек и более 80 единиц спецтехники. - 22 марта у нас будет большая нагрузка из-за народных гуляний, поэтому праздник для своих сотрудников мы решили провести заранее, - объяснил Самат ТУРНИЯЗОВ. – Наурыз мейрамы символизирует начало нового года. И у нас на предприятии обновление. После указания акима области предприятие закупило 28 единиц специальной техники, был полностью укомплектован штат дорожных рабочих и водителей. Все это произошло за счет повышения заработной платы: если раньше уборщики улиц получали на руки 40 тысяч тенге, то сейчас все 80. Также мы набрали водителей спецтехники из районов – они работают вахтовым методом, за 15 дней работы на руки получают порядка 80 тысяч тенге. Все это помогает нам содержать город в чистоте. На территории «Спецавтобазы» для сотрудников установили юрту с традиционным угощением – наурыз-коже и баурсаками, а также провели небольшой концерт с участием оркестра народных инструментов.Для дорожных рабочих, задействованных в уборке города, была организована доставка праздничного угощения прямо на рабочие места. - Город поделен на семь участков, в каждом из них мы помимо основного мероприятия накрыли хороший дастархан для дорожных рабочих, а отличившихся сотрудников наградили грамотами, - поделился Самат ТУРНИЯЗОВ. – Людям нужен праздник, ведь они круглосуточно в две смены занимаются уборкой нашего города. У ТОО «Спецавтобаза» функционирует горячая линия в Whatsapp – 87011802679, туда жители Атырау могут присылать фото больших скоплений мусора и талых вод. Контролировать работу предприятия можно на странице в Instagram - @specavtobaza_atyrau.