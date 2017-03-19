В Нью-Йорке прошел поединок между казахстанским боксером Геннадием Головкиным и американцем Дэниэлом Джейкобсом, сообщает NUR.KZ.

Bm3GQjf5lcY

Встреча длилась все 12 раундов и обошлась без нокаута. Первые три раунда оба боксера осторожничали, проверяя слабые стороны. Но уже в четвертом раунде американец оказался в нокдауне. В пятом и шестом раундах оба боксера вновь начали обмениваться ударами, однако ничем серьезным этот обмен не ударами не завершился. В седьмом раунде Джейкобс начала проявлять больше активности. В оставшихся раундах несмотря на старания Джейкобса Головкин уверенно контролировал ситуацию. "Я уважаю Головкина. Спасибо за бой", - поблагодарил казахстанца Джейкобс. "Мое уважение Джейкобсу. У него отличная команда. Он хорошо поработал", - признался в ответ GGG. Отметим, для Джейкобса это поражение стало вторым в карьере при 32 победах (29 КО). Первое американец потерпел семь лет назад от россиянина Дмитрия Пирога в пятом раунде. Головкин же одержал 37-ю победу в 37 боях, из которых 34 он завершил нокаутом. Также казахстанский боксер продлил серию досрочных побед до 24-х.