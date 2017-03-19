Архивное фото. Источник: m-astana.kz 19 марта: 15:00 - Конкурс «Ақ Жайық аруы» (Дом культуры имени Курмангазы, мкр. «Жилгородок») 20 марта: 10:00 - Торжественное мероприятие по установке юрт, рукодельная выставка (Площадь имени Исатая-Махамбета) 15:00 - Конкурс «Жаңа толқын-2017» (Дом культуры имени Курмангазы, мкр. «Жилгородок») 21 марта : 14:00 - Конкурс среди организации по театрализованному представлению национальных обрядов (Площадь имени Исатая-Махамбета) 15:00 - Концертная программа «Наурыз той думан!» (Площадь имени С.Мукашева) 17:00 - Конкурс современных танцев среди молодежи (Площадь имени К.Смагулова) 19:00 - Благотворительный концерт ансамбля «Өмір гүлі» (Дом культуры имени Курмангазы, мкр. «Жилгородок») https://youtu.be/ne9UZkSLI0U 22 марта: 10:00 - Театрализованная концертная программа «Қош келдің, Әз-Наурыз!» -национальные игры (тоғызқұмалақ, асық ату, арқан тарту, садақ ату, кір тасын көтеру) -представление национальных обрядов (беташар, бесікке салу, келін түсіру, сыңсу) -ярмарка местных производителей Площадь имени Исатая-Махамбета 10:00 - Концертная программа «Нұр себеле, Ұлыстың Ұлы күні!» -ярмарка и национальные игры Площадь имени С.Мукашева 10:00 - Концертная программа «Наурыз-береке бастауы» -ярмарка и национальные игры Перед коммунальным рынком «Сарайшык», мкр. «Нурсая» 10:00 - Концертная программа «Наурыз-жаңа күн» -ярмарка и национальные игры Площадь Центра «Олимпийского резерва», мкр. «Нурсая» 10:00 - Концертная программа «Наурыз-көктем, жыр-думан» -ярмарка и национальные игры мкр. «Балыкшы», перед Торговым Домом «Акку» 10:00 - Концертная программа «Қош келдің, Наурыз жыл басы!» -ярмарка и национальные игры мкр. «Авангард», Парк Победы 10:00 - Концертная программа «Наурыз-ырыс пен береке бастауы!» -ярмарка и национальные игры Площадь имени К.Смагулова 10:00 - Концертная программа «Қош келдің,Әз-Наурыз!» -ярмарка и национальные игры мкр. «СМП-136» , перед ТЦ «Лидер» 10:00 - Концертная программа «Жаса, жайна әз-Наурыз!» Атырауский государственный университет имени Х.Досмухамедова 19:00 - Гала-концерт с участием звезд казахстанской эстрады Площадь имени Исатая-Махамбета 23:00 - Праздничный фейерверк Площадь имени Исатая-Махамбета