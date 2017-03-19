Праздничные мероприятия в Атырау пройдут с 19 по 22 марта.
19 марта:
15:00 - Конкурс «Ақ Жайық аруы»
(Дом культуры имени Курмангазы, мкр. «Жилгородок»)
20 марта:
10:00 - Торжественное мероприятие по установке юрт, рукодельная выставка
(Площадь имени Исатая-Махамбета)
15:00 - Конкурс «Жаңа толқын-2017»
(Дом культуры имени Курмангазы, мкр. «Жилгородок»)
21 марта :
14:00 - Конкурс среди организации по театрализованному представлению национальных обрядов
(Площадь имени Исатая-Махамбета)
15:00 - Концертная программа «Наурыз той думан!»
(Площадь имени С.Мукашева)
17:00 - Конкурс современных танцев среди молодежи
(Площадь имени К.Смагулова)
19:00 - Благотворительный концерт ансамбля «Өмір гүлі»
(Дом культуры имени Курмангазы, мкр. «Жилгородок»)
22 марта:
10:00 - Театрализованная концертная программа «Қош келдің, Әз-Наурыз!»
-национальные игры (тоғызқұмалақ, асық ату, арқан тарту, садақ ату, кір тасын көтеру)
-представление национальных обрядов (беташар, бесікке салу, келін түсіру, сыңсу)
-ярмарка местных производителей
Площадь имени Исатая-Махамбета
10:00 - Концертная программа «Нұр себеле, Ұлыстың Ұлы күні!»
-ярмарка и национальные игры
Площадь имени С.Мукашева
10:00 - Концертная программа «Наурыз-береке бастауы»
-ярмарка и национальные игры
Перед коммунальным рынком «Сарайшык», мкр. «Нурсая»
10:00 - Концертная программа «Наурыз-жаңа күн»
-ярмарка и национальные игры
Площадь Центра «Олимпийского резерва», мкр. «Нурсая»
10:00 - Концертная программа «Наурыз-көктем, жыр-думан»
-ярмарка и национальные игры
мкр. «Балыкшы», перед Торговым Домом «Акку»
10:00 - Концертная программа «Қош келдің, Наурыз жыл басы!»
-ярмарка и национальные игры
мкр. «Авангард», Парк Победы
10:00 - Концертная программа «Наурыз-ырыс пен береке бастауы!»
-ярмарка и национальные игры
Площадь имени К.Смагулова
10:00 - Концертная программа «Қош келдің,Әз-Наурыз!»
-ярмарка и национальные игры
мкр. «СМП-136» , перед ТЦ «Лидер»
10:00 - Концертная программа «Жаса, жайна әз-Наурыз!» Атырауский государственный университет имени Х.Досмухамедова
19:00 - Гала-концерт с участием звезд казахстанской эстрады
Площадь имени Исатая-Махамбета
23:00 - Праздничный фейерверк
Площадь имени Исатая-Махамбета
