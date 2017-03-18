Депутаты поддержали кандидатуру Мурзиева, после чего тот был представлен активу Исатайского района. Марат Бисенгалиевич Мурзиев родился 2 декабря 1981 года, в 2003 году с отличием окончил Казахский гуманитарный юридический университет, в 2015 году - современный экономический университет имени Т. Рыскулова. Свою трудовую деятельность начал в 2003 году помощником природоохранного прокурора г. Атырау, с 2011 по 2012 годы был заведующим государственно-правовым отделом аппарата акима Атырауской области, с 2012 по 2013 года - заместителем руководителя аппарата акима Атырауской области, с июля 2013 года по настоящее время – председатель ревизионной комиссии Атырауской области.