Сегодня, 18 марта, глава региона Нурлан Ногаев, принявший участие во внеочередной сессии Исатайского районного маслихата, предложил депутатам кандидатуру Марата Мурзиева на должность акима района. 1234 Депутаты поддержали кандидатуру Мурзиева, после чего тот был представлен активу Исатайского района. Марат Бисенгалиевич Мурзиев родился 2 декабря 1981 года, в 2003 году с отличием окончил Казахский гуманитарный юридический университет, в 2015 году - современный экономический университет имени Т. Рыскулова. Свою трудовую деятельность начал в 2003 году помощником природоохранного прокурора г. Атырау, с 2011 по 2012 годы был заведующим государственно-правовым отделом аппарата акима Атырауской области, с 2012 по 2013 года - заместителем руководителя аппарата акима Атырауской области, с июля 2013 года по настоящее время – председатель ревизионной комиссии Атырауской области.