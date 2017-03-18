Сегодня, 18 марта, в ходе собрания актива Атырауской области глава региона Нурлан НОГАЕВ представил своего нового заместителя, который будет курировать вопросы строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства – Жаслана СУЮНЧАЛИЕВА. Он занял место Тимуржана ШАКИМОВА, который покинул свою должность в связи с переходом на новую работу. Нурлан НОГАЕВ поблагодарил Тимуржана ШАКИЕВА за проделанную работу и пожелал ему успехов в новых начинаниях. Жаслан Аскарович Суюнчалиев родился 10 августа 1978 года, в 2005 году закончил Самарский государственный архитектурно-строительный университет. Занимал должности заместителя председателя комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства Национальной экономики РК, руководителя управления государственного архитектурно-строительного контроля комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики РК, руководителя управления строительства Западно-Казахстанской области, главного эксперта управления архитектуры , градостроительства и госградкадастра департамента архитектуры, проектных работ и сметных норм Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства и другие. В 2016 году был награжден медалью «Ерен еңбегі үшін».