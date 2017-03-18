На оглашение приговора пригласили несколько десятков сотрудников департамента уголовно-исполнительной системы. Их сослуживцы Бактыгали ШАЙХИЕВ и Нурболат БАЯЗИТОВ требовали с осужденного за финансовые преступления жителя Астаны Александра ЛИ взятку в размере 200 тысяч тенге. Деньги должны были перечислить на счет одного из родственников сотрудников колонии общего режима. Осужденный заплатить согласился, но после освобождения из мест лишения свободы обратился в антикоррупционную службу. - Бактыгали Шайхиев признан виновным в совершении уголовного правонарушения по статье 366 часть 3 УК РК. Ему назначено наказания в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Он лишен специального звания «майор» и имущества, добытого преступным путем, - сообщил судья уральского городского суда Аскар ИСМАИЛОВ. Нурболат БАЯЗИТОВ приговорен к 7 годам лишения свободы. Его взяли под стражу прямо в зале суда. Как отметил судья, приговор станет хорошим уроком для всех сотрудников уголовно-исполнительной системы.