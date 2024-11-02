Два миллиарда тенге планируют выделить на благоустройство дворов в Уральске в 2025 году

По словам акима Уральска, в прошлом году по программе "Комплексное благоустройство дворов" было благоустроено 12 дворов, в этом году завершается благоустройство еще 12 дворов.

В 2025 году планируется благоустроить еще 30 дворов на два миллиарда тенге.

- За последние два года в городе появилось три новые зоны отдыха. Возле школы №44 и сквер рядом с университетом имени М.Утемисова, а также бульвар вдоль трассы Уральск-Саратов в поселке Зачаганск. Сейчас мы разрабатываем проектно-сметную документацию на реконструкцию набережной реки Урал возле стелы. В следующем году планируется благоустройство пяти скверов. Каждая новая зона отдыха будет включать в себя особенности той части города, в которой она расположена. Таким образом, мы отойдем от обычного метода ландшафтного дизайна, - сообщил Мурат Байменов. - Газоны, которые появляются в каждом уголке нашего города, несомненно, украсили и улучшили его эстетический вид. И автоматизированная оросительная система тоже соответствует современным требованиям. В течение двух лет было уложено 30 000 квадратных метров газона и установлена автоматизированная система орошения и мы продолжим эту работу.

Как рассказал аким, они приняли во внимание критику о том, что посаженные деревья не растут.