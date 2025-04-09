Два моста отремонтируют в Уральске

В этом году запланирован ремонт деформационных швов на двух мостах, это путепровод в районе Депо и Чугунный мост в районе посёлка Деркул.

В социальных сетях местные жители не раз оставляли жалобы на состояние швов на путепроводе в районе Депо. В пресс-службе акимата Уральска отметили, что в этом году запланирован ремонт деформационных швов на двух мостах, это путепровод в районе Депо и Чугунный мост в районе посёлка Деркул.

— Деформационные швы на мостах отремонтируют в рамках текущего ремонта дорог. Сейчас определяется подрядчик, — отметили в акимате.

Стоимость ремонта в ведомстве сообщат, как только он определится.

Напомним, деповской мост построили в 1965 году и спустя 53 года его капитально отремонтировали. Деповской путепровод закрыли на реконструкцию 1 марта 2017 года. Официально его закрыли на 2 года и срок сдачи был намечен на 2019 год. Но подрядчик завершил реконструкцию раньше срока на полгода.

Всего на реконструкцию моста тогда выделили 2,3 млрд тенге. Его построили за счет компании КПО б.в. Подрядчиком выступило ТОО «КА-СТРОЙ ЛТД». Пропускная способность моста составляет 46 тысяч автомобилей в сутки. Расчетная скорость движения по четырехполосной дороге составит 40 км/ч.