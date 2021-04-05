Два мутированных штамма COVID-19 выявили в ЗКО

Количество заболевших выросло на 20% за последнюю неделю, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал главный санврач ЗКО Мухамгали Арыспаев на заседании оперативного штаба ЗКО по нераспространению коронавирусной инфекции, на данный момент эпидемиологическая ситуация в области нестабильная. - Только за последнюю неделю количество заболевших увеличилось на 20%. С 29 марта по 4 апреля наблюдается прирост заболевших коронавирусной инфекцией. 2 апреля было зафиксировано 112 случаев, за прошедшие сутки, 4 апреля, - 109 случаев, - отметил он. Также он