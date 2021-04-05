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Социум

Два мутированных штамма COVID-19 выявили в ЗКО

Количество заболевших выросло на 20% за последнюю неделю, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал главный санврач ЗКО Мухамгали Арыспаев на заседании оперативного штаба ЗКО по нераспространению коронавирусной инфекции, на данный момент эпидемиологическая ситуация в области нестабильная. - Только за последнюю неделю количество заболевших увеличилось на 20%. С 29 марта по 4 апреля наблюдается прирост заболевших коронавирусной инфекцией. 2 апреля было зафиксировано 112 случаев, за прошедшие сутки, 4 апреля, - 109 случаев, - отметил он. Также он
Кристина Кобина
Два мутированных штамма COVID-19 выявили в ЗКО
Количество заболевших выросло на 20% за последнюю неделю, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
На 20% за неделю выросла заболеваемость COVID-19 в ЗКО
На 20% за неделю выросла заболеваемость COVID-19 в ЗКО
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал главный санврач ЗКО Мухамгали Арыспаев на заседании оперативного штаба ЗКО по нераспространению коронавирусной инфекции, на данный момент эпидемиологическая ситуация в области нестабильная. - Только за последнюю неделю количество заболевших увеличилось на 20%. С 29 марта по 4 апреля наблюдается прирост заболевших коронавирусной инфекцией. 2 апреля было зафиксировано 112 случаев, за прошедшие сутки, 4 апреля, - 109 случаев, - отметил он. Также он сообщил, что 24 марта они отправили в Алматинскую область образцы на исследование штамма COVID-19. - Мы отправили 20 образцов, по результатам которого у нас в ЗКО было выявлен мутированный британский и южноафриканский штаммы COVID-19. До конца месяца мы получим более точный ответ, какие именно эти штаммы, - пояснил Мухамгали Арыспаев. После чего дополнил, что в ЗКО в феврале было проведено 52 730 ПЦР-исследований, в марте - 63802, а с 1 по 4 апреля - 8124. 6 апреля в 11.30 новость была дополнена. В пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО сообщили, что 24 марта этого года в референс-лабораторию филиала Национального центра общественного здравоохранения были направлены положительные лабораторные образцы, полученные от больных КВИ по Западно-Казахстанской области. - По итогам исследований выявлена вероятность мутации, характерной для «Британского», «Южноафриканского», «Бразильского» штаммов. Окончательное подтверждение наличия мутации и ее принадлежности к одному из данных штаммов будет определена в течение месяца после завершения полногеномного секвенирования, - отметили в пресс-службе ведомства. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
коронавирусная инфекция covid-19 штамм

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