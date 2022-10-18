- В селе Курмангазы с 2016 года в очереди состоят около двух тысяч заявителей. Жителям поочередно начали выдавать землю - 60 заявителей уже получили полагающиеся им участки. Далее земля будет предоставлена следующим по очереди 120 жителям, - сказал исполняющий обязанности руководителя районного отдела строительства, архитектуры и градостроительства Ренат Нугманов.

Фото Медета МЕДРЕСОВА Проект рассчитан на 468 земельных участков. Физическим лицам, состоящим в очереди, предоставят одному гектару земли для строительства жилья. Подрядчик проекта - ТОО «Қарағанды жолдары».В ближайшее время в число новых населённых пунктов района войдут микросёла Болашақ и Шипажай. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.