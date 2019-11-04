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Происшествия Социум

Два рыбака утонули в ЗКО

Мужчины отправились порыбачить на канал Кушум 2 ноября, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, 31-летний и 32-летний мужчины выехали на рыбалку 2 ноября, однако их тела были обнаружены спасателями только сегодня, 4 ноября. - С 10.00 в Акжайыкском районе Жамбылском сельском округе, на канале Кушум, силами ОСО ДЧС ЗКО проводились поиски рыбаков. В 14.46 было обнаружено и извлечено из воды тело одного из них, в 15.02 - другого, - пояснили в ДЧС ЗКО. Стоит отметить, что поисками занимались 10 спасателей, было задействован
Кристина Кобина
Два рыбака утонули в ЗКО
Мужчины отправились порыбачить на канал Кушум 2 ноября, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, 31-летний и 32-летний мужчины выехали на рыбалку 2 ноября, однако их тела были обнаружены спасателями только сегодня, 4 ноября. - С 10.00 в Акжайыкском районе Жамбылском сельском округе, на канале Кушум, силами ОСО ДЧС ЗКО проводились поиски рыбаков. В 14.46 было обнаружено и извлечено из воды тело одного из них, в 15.02 - другого, - пояснили в ДЧС ЗКО. Стоит отметить, что поисками занимались 10 спасателей, было задействовано два плавсредства и две единицы техники. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
рыбаки

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