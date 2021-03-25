Департамент по чрезвычайным ситуациям ЗКО напоминает: Выходя на лед нужно быть крайне внимательным и соблюдать меры безопасности. Безопасным для одного человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров, для группы людей не менее 12 сантиметров, для пешей 15 сантиметров, на автомобилях не менее 30 сантиметров. В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и камыша. Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%. Прочность льда можно определить визуально: лёд прозрачный голубого, зеленого оттенка – прочный, а прочность льда белого цвета в 2 раза меньше. Лёд, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета является наиболее ненадежным. Такой лёд обрушивается без предупреждающего потрескивания. Особенно осторожным нужно быть в местах, покрытых толстым слоем снега, в местах быстрого течения и выхода родников, вблизи выступающих над поверхностью кустов, осоки, травы, в местах впадения в водоемы ручьев, сброса вод промышленных предприятий. При рыбной ловле на льду нельзя пробивать рядом много лунок. Чтобы избежать беды, у рыбака должны быть спасательный жилет или нагрудник, а также веревка – 15-20 м длиной с петлей на одном конце и грузом 400-500 г на другом. Надо знать, что человек, попавший в ледяную воду, может окоченеть через 10-15 минут, а через 20 минут потерять сознание. Поэтому жизнь пострадавшего зависит от сообразительности и быстроты действия спасателей.Фото и видео предоставлено ДЧС ЗКО Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Два внедорожника провалились под лед в ЗКО (фото, видео)
Сначала под лед провалился Mitsubishi Pajero, а чуть позже "УАЗ Патриот". AT2zSK4F60s В пресс-службе ДЧС ЗКО рассказали, что в 11.00 25 марта п.Кабыршакты Акжайыкского района поступило сообщение о том, что требуется помощь в подъёме автомашины марки Mitsubishi Pajero со дна Кушумского канала. Автомобиль провалился под лед. - Также во время работы на месте происшествия рядом с тем же местом в 13.48 аналогично первому случаю провалилась под лед автомашина марки "УАЗ Патриот". Незамедлительно силами спасателей ДЧС ЗКО из автомашины были извлечены два человека. В обоих случаях жертв и пострадавших