Два внедорожника провалились под лед в ЗКО (фото, видео)

Сначала под лед провалился Mitsubishi Pajero, а чуть позже "УАЗ Патриот". AT2zSK4F60s В пресс-службе ДЧС ЗКО рассказали, что в 11.00 25 марта п.Кабыршакты Акжайыкского района поступило сообщение о том, что требуется помощь в подъёме автомашины марки Mitsubishi Pajero со дна Кушумского канала. Автомобиль провалился под лед. - Также во время работы на месте происшествия рядом с тем же местом в 13.48 аналогично первому случаю провалилась под лед автомашина марки "УАЗ Патриот". Незамедлительно силами спасателей ДЧС ЗКО из автомашины были извлечены два человека. В обоих случаях жертв и пострадавших