– Для решения вопроса по загрязнению атмосферного воздуха области создана рабочая группа, куда включили компетентные органы и заинтересованные лица. Они будут выявлять объекты, загрязняющих воздух. В 2022 году на основании письма департамента экологии по Атырауской области ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» (АНПЗ), ТОО «НефтеСтройСервис ЛТД» по факту превышения предельно допустимых концентраций углеводородов, оксида углерода и углеводородов в атмосферном воздухе оштрафованы на сумму 5,8 миллионов тенге, - сообщили санврачи.
Два завода оштрафовали за загрязнение воздуха в Атырауской области
В атмосферном воздухе обнаружены керосин, бензин, диоксид серы, изопропилбензол и углерод. Иллюстративное фото из архива "МГ" Мобильная группа при департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области отбирала пробы воздуха в 29 точках селитебной зоны города и в 17 точках на территории Кульсары. По итогам 10 месяцев проверены 8 038 проб воздуха на 24 ингредиента из селитебной зоны. Превышение предельно допустимых концентрации содержания вредных веществ выявлено в 15 пробах в Атырау и четырёх пробах в Кульсары. Санврачи зафиксировали превышение таких веществ как керосин, бензин