Два завода оштрафовали за загрязнение воздуха в Атырауской области

В атмосферном воздухе обнаружены керосин, бензин, диоксид серы, изопропилбензол и углерод. Иллюстративное фото из архива "МГ" Мобильная группа при департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области отбирала пробы воздуха в 29 точках селитебной зоны города и в 17 точках на территории Кульсары. По итогам 10 месяцев проверены 8 038 проб воздуха на 24 ингредиента из селитебной зоны. Превышение предельно допустимых концентрации содержания вредных веществ выявлено в 15 пробах в Атырау и четырёх пробах в Кульсары. Санврачи зафиксировали превышение таких веществ как керосин, бензин