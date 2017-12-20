По итогам соревнований двое атырауских спортсменов завоевали золотые медали - это Ануар САРИЕВ в весе до 60 кг и Галимжан МАХМЕТОВ в весе до 90 кг. Даулет ТЕМИРЖАН, выступавший в весовой категории до 73 кг, привез на родину "серебро". Спортсмен из Уральска Самат БИМРАТОВ, представлявший ЗКО в весе до 81 кг, привез домой серебряную медаль. Отметим, что международный турнир по парадзюдо прошел 16 декабря, в нем приняли участие спортсмены из 9 стран.