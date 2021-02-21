Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации акима ЗКО Гали Искалиева, в начале прошлого года в области функционировали семь трёхсменных школ. - В Уральске была введена в эксплуатацию школа на 450 мест и школа в поселке Зачаганск на 900 мест. Таким образом мы решили вопрос с четырьмя трехсменными школами. В этом году планируем начать строительство школы №18 в областном центре. Для решения вопроса с аварийным школами в 2020 году была сдана в эксплуатацию школа-гимназия на 300 мест с интернетом на 100 мест в Акжайыкском районе. Кроме этого, в поселке Сарыкудык Казталовского района ведётся строительство школы на 600 мест и школы №33 на 300 мест, - заявил Гали Искалиев. Глава региона отметил, что для сокращения количества трехсменных и аварийных школ ведётся активная работа по привлечению инвесторов. Так, в областном центре за счет частных инвестиций строится две школы - №31 в городе Уральск и №52 в поселке Зачаганск. - Хочу отметить, что и другие инвесторы готовы строить школы в нашем регионе. В прошлом году капитальный ремонт был проведён в 27 школах и в двух детских садах. В 2020 году за счет частных инвестиций начали строительство общежитий для студентов одного вуза и трёх колледжей, одно общежитие уже сдали в эксплуатацию. Это позволило сэкономить 6,5 миллиарда тенге бюджетных денег, - отметил Гали Искалиев. Стоит отметить, что в этом году филиал республиканской физико-математической школы начнёт приём детей 1 и 2 классов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.