Две иномарки столкнулись в центре Уральска
Авария произошла недалеко от остановки "Евразия", передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото Медета МЕДРЕСОВА ДТП произошло сегодня, 19 декабря, около 00:00. Как произошла авария устанавливает следствие. На месте работают сотрудники полиции. Столкнулись Volkswagen Polo и Toyota Camry. От удара оба автомобиля вылетели с дороги в арык. Фото Медета МЕДРЕСОВА Фото Медета МЕДРЕСОВА Фото Медета МЕДРЕСОВА Фото Медета МЕДРЕСОВА Фото Медета МЕДРЕСОВА Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.