Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

Две иномарки столкнулись в центре Уральска

Авария произошла недалеко от остановки "Евразия", передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото Медета МЕДРЕСОВА ДТП произошло сегодня, 19 декабря, около 00:00. Как произошла авария устанавливает следствие. На месте работают сотрудники полиции. Столкнулись Volkswagen Polo и Toyota Camry. От удара оба автомобиля вылетели с дороги в арык. Фото Медета МЕДРЕСОВА Фото Медета МЕДРЕСОВА Фото Медета МЕДРЕСОВА Фото Медета МЕДРЕСОВА Фото Медета МЕДРЕСОВА Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Кристина Кобина
Две иномарки столкнулись в центре Уральска
Авария произошла недалеко от остановки "Евразия", передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Две иномарки столкнулись в центре Уральска
Две иномарки столкнулись в центре Уральска
Фото Медета МЕДРЕСОВА ДТП произошло сегодня, 19 декабря, около 00:00. Как произошла авария устанавливает следствие. На месте работают сотрудники  полиции. Столкнулись Volkswagen Polo и Toyota Camry. От удара оба автомобиля вылетели с дороги в арык.
Две иномарки столкнулись в центре Уральска
Две иномарки столкнулись в центре Уральска
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Две иномарки столкнулись в центре Уральска
Две иномарки столкнулись в центре Уральска
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Две иномарки столкнулись в центре Уральска
Две иномарки столкнулись в центре Уральска
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Две иномарки столкнулись в центре Уральска
Две иномарки столкнулись в центре Уральска
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Две иномарки столкнулись в центре Уральска
Две иномарки столкнулись в центре Уральска
Фото Медета МЕДРЕСОВА Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
ДТП

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article