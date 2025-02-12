Две квартиры и машину продала жительница Актобе, чтобы отдать деньги мошенникам

Не смотря на предупреждения полиции казахстанцы по-прежнему становятся жертвами мошенников. По данным полицейских, только с начала года на территории Актюбинской области зарегистрировано 108 фактов интернет-мошенничеств.
В одном из случаев мошенники выманили у доверчивой женщины более 53 миллионов тенге.
Так, актюбинке позвонили на WhatsApp, мошенник представился президентом программы «Болашак». Звонивший сообщил, что она числится в списке лиц, подлежащих проверке на возможность проведения мошеннических действий и ей необходимо переговорить с сотрудником КНБ.
Далее позвонил «сотрудник КНБ», который сообщил, что неизвестные пытаются совершить мошенничества с ее счетами и для предотвращения необходимо провести все действия по инструкции его сотрудника. Таким образом, злоумышленники злоупотребляя доверием заставили продать ее две квартиры и автомашину. Вырученные средства, а это 53 миллиона тенге, потерпевшая перевела на счет мошенников.
Наиболее распространенные схемы мошенничества:
- Ложные интернет-магазины и объявления: мошенники создают фальшивые сайты или страницы в социальных сетях, предлагая товары по заниженным ценам. После получения предоплаты злоумышленники исчезают, не отправляя товар покупателю.
- Фишинг: злоумышленники рассылают сообщения или электронные письма от имени известных организаций, включая государственные органы, с целью получить личные данные граждан.
- Мошенничество с использованием QR-кодов (квишинг): мошенники размещают поддельные QR-коды в публичных местах, перенаправляя пользователей на фальшивые сайты для сбора личных данных или установки вредоносного ПО.
- Обман через курьерские доставки: злоумышленники отправляют букеты или посылки без указания отправителя, а затем связываются с получателем, представляясь сотрудниками курьерской службы, и под предлогом подтверждения доставки просят сообщить код из SMS, получая таким образом доступ к личным данным.