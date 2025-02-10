Полицейские назвали самые распространенные схемы мошенничества в Костанайской области

За последние годы в Казахстане заметен рост мошеннических преступлений, особенно в сфере интернет-мошенничества. По данным Департамента Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК по Костанайской области, за 2024 год от мошеннических действий в области пострадало 1823 человека. Из них 778 мужчин и 1045 женщин. Среди пострадавших также числятся 2 несовершеннолетних и 203 пенсионера.



Наиболее распространенные схемы мошенничества:



Ложные интернет-магазины и объявления: мошенники создают фальшивые сайты или страницы в социальных сетях, предлагая товары по заниженным ценам. После получения предоплаты злоумышленники исчезают, не отправляя товар покупателю.



Фишинг: злоумышленники рассылают сообщения или электронные письма от имени известных организаций, включая государственные органы, с целью получить личные данные граждан.



Мошенничество с использованием QR-кодов (квишинг): мошенники размещают поддельные QR-коды в публичных местах, перенаправляя пользователей на фальшивые сайты для сбора личных данных или установки вредоносного ПО.



Обман через курьерские доставки: злоумышленники отправляют букеты или посылки без указания отправителя, а затем связываются с получателем, представляясь сотрудниками курьерской службы, и под предлогом подтверждения доставки просят сообщить код из SMS, получая таким образом доступ к личным данным.

Ранее сообщалось, что переселенец провернул мошенническую схему в Костанайской области.