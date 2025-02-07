Переселенец провернул мошенническую схему в Костанайской области

По информации kstnews.kz, в мае 2023 года переселенец Ж. на государственные субсидии приобрел квартиру в селе Приозерное Сосновского сельского округа. По этому адресу он не жил, а фактически проживал в селе Харьковское этого же сельского округа.

Даже визуально полицейские отметили, что дом не соответствует заявленной стоимости, и вообще не пригоден для проживания.



Так прокуратура района зарегистрировала данный факт о мошеннических действиях.

Во время допроса свидетель по делу (лицо, продавшее дом ) пояснила, что дом она реализовала за 350 тыс тенге, а 4 млн тенге (субсидии), которые были перечислены, она по указанию Ж. в дальнейшем перевела на банковские счета, которые он ей указал. Также справки из банков показали, что денежные средства не перечислены продавцу недвижимого имущества.



7 октября 2024 переселенца признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом 1) части 3 статьи 190 УК.

Ему назначили наказание в виде 3 лет ограничения свободы. Также он должен взыскать в пользу акимата Мендыкаринского района материальный ущерб в сумме 4 млн тенге.



Ранее мы писали, что виновного в прорыве плотины во время паводков осудили в Актобе.