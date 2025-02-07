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Происшествия Социум

Виновного в прорыве плотине во время паводков осудили в Актобе

Из-за прорыва затопило несколько поселков.
Арайлым Усербаева
Виновного в прорыве плотине во время паводков осудили в Актобе

Согласно материалам дела, директор ТОО из корыстных соображений не принял меры по сбросу воды. По этой причине 4 апреля 2024 года произошел разрыв плотины «Магаджан». Это привело к затоплению поселков Табантал, Кызылту и Бескоспа, а люди понесли убытки, инфраструктуре нанесен ущерб. 

Приговором Хромтауского районного суда подсудимый признан виновным по статье 254 УК РК «Недобросовестное отношение к обязанностям» и осужден к 2 годам 6 месяцам ограничения свободы. Ему запрещено заниматься деятельностью в сфере водного хозяйства в течение трех лет. 

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Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, 4 апреля 2024 года в связи с притоком талых вод произошел прорыв Магаджанской плотины в Хромтауского районе, ее ширина 30-35 метров, глубина - 15 метров. Из-за этого пришлось эвакуировать жителей села Кызылту - 25 человек, среди которых четверо дети, а также 11 человек с зимовки Табантал в Хромтауском районе. 

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