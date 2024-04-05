Как сообщили в акимате Актюбинской области, в связи с притоком талых вод произошел прорыв Магаджанской плотины в Хромтауского районе, ее ширина 30-35 метров, глубина - 15 метров. Из-за этого пришлось эвакуировать жителей села Кызылту - 25 человек, среди которых четверо дети, а также 11 человек с зимовки Табантал в Хромтауском районе.

Магаджановское водохранилище находится на границе Хромтауского и Алгинского районов. В Алгинском районе из-за угрозы подтопления также пришлось эвакуировать людей - 200 человек из села Бескоспа на Ми-171Е перевезли в Бестамак. Среди эвакуированных 80 детей. Жителей попросили взять необходимые документы и покинуть свои дома.

Еще ночью 4 апреля, когда только возникла угроза прорыва Магаджановского водохранилища, аким Актобе Азамат Бекет обратился к жителям, предупредил, что ожидается приток воды в Актюбинское водохранилище, необходимо открыть шлюз. Вода оттуда попадает в Илек, может подняться уровень воды в нем и в реке Каргалы, поэтому жителям, живущим вблизи них, нужно эвакуироваться.

Фарида ЗАРИП

Видео ДЧС