Районный центр в Атырауской области уходит под воду

Жылыойский район окружён водой, жителей микрорайонов Жадырасын, Болашак и Карагай эвакуируют, передает AtyrauPress.

В акимате района сообщили, эвакуировано 202 человека, из них 86— дети. Также эвакуировано 6 809 голов скота. 20 школ Жылыойского района отправили на онлайн-обучение, 20 детских садов, где воспитываются более 5000 детей, временно закрыли.

В Жылыойском районе с 4 апреля действует чрезвычайное положение, паводковые воды повредили дорогу Кульсары – Атырау, из-за чего движение на участке Кульсары-Доссор остановлено.