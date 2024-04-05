В ЗКО сохраняется паводкоопасная ситуация. Под угрозой подтопления остаются не только районы области, но и город. По словам замакима ЗКО Калияра Айтмухамбетова, от наводнения пострадали 552 дома. Однако он уточнил, что эта цифра не точная и меняется ежедневно. На сегодняшний день 292 из них не пригодны для проживания. 145 домов до сих пор остаются под водой. 6868 человек эвакуированы, половина из них - дети.

– Мы стараемся создавать для эвакуированных жителей региона все условия. На 158 миллионов тенге закуплены продукты, одежда, медикаменты. 10 школ перешли на дистанционное обучение. В эвакопунктах размещены 3684 человека, 1051 человек остаются там по сей день, остальные вернулись домой. 10 населенных пунктов остались отрезанными, восемь из них - в Каратобинском районе. Они обеспечиваются всем необходимым, - сказал Калияр Айтмухамбетов.

Не обошлось и без потерь скота. Так, в следствие наводнений погибли 179 голов КРС, 47 голов лошадей, 60 голов свиней, 1 442 голов мелко-рогатого скота и 119 домашних птиц.

Что касается возмещения материального ущерба, то в области создана специальная комиссия, которая будет детально изучать ситуацию. Разработан специальный алгоритм. Первую материальную помощь уже получили 375 семей ЗКО. Каждая семья получила единовременную выплату в размере 184 600 тенге.