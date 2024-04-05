По информации департамента полиции ЗКО, в ночь на третье апреля в селе Кантубек Бурлинского района без вести пропал 58-летний мужчина. Супруга пропавшего сообщила сотрудникам полиции, что уже несколько часов не может дозвониться до мужа.

Во время поисков шла эвакуация жителей села в связи с затоплением. Пропавшего нашли спустя два часа поисков. Мужчина сильно замерз. Выяснилось, что он возвращался домой с вахты. Шел пешком из Аксая в сторону поселка. Увидев, что поселок затопило, решил присесть и отдохнуть, но заснул на островке. В настоящее время с ним все в порядке.