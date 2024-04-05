Аким Уральска Миржан Сатканов говорит, что та вода, которая идёт по Уралу фактически больше, чем было за всю историю нашей страны, да и самого Урала. Подобная ситуация произошла в 1942 году. Самыми опасными участками Уральска Сатканов назвал район стелы, Курени, Коминтерн. Расстояние от поселка Желаево до города способно выдержать подъем уровня реки в Урале до девяти метров. Показатель выше этой отметки гарантирует подтопления новых районов Уральска, в том числе и Желаево, мост, районы ТЭЦ и рынка.

– Там есть большие яры, и уровень воды свыше 8,5 метров создаст большие проблемы всем нам. Мы не исключаем такой исход. Дополнительную угрозу создает завтрашний сильный дождь. Кроме этого, идет повышение уровня воды в реках Сакмара, Илек и Шынгырлау. Опасность очень большая. Все люди, проживающие вдоль берега реки Урал (это 1, 2 дачные, Стеновик, Речник - прим. автора), должны уходить, потому что от 6,5 метров (воды в Урале) и выше, все эти дачи будут в воде. Эвакуационные пункты есть, мы можем вывезти всех, кто готов, обеспечить их питанием и всем необходимым, - сказал Миржан Сатканов.

По мнению властей, вода с Ириклинского водохранилища дойдет до Уральска в течение двух недель. Градоначальник заверил, что предпринимаются все возможные меры, чтобы как можно больше минимизировать риски подтопления.

– Я сегодня встречался с руководителями строительных фирм. Мы разделим им участки, они будут помогать нам строить дамбы. Эта работа ведется и днём и ночью. На сегодня наблюдается спад уровня воды в реках Деркул и Чаган. Самую высокую опасность представляет река Урал. В случае сильного повышения уровня воды в этой реке, вода может обратно пойти в Чаган, - отметил Миржан Сатканов.

Директор филиала "Казгидромет" Тлеген Шапанов так же придерживается такого мнения. Он говорит, что можно было бы закрыть шандоры, тогда вода не стала бы поступать из Урала в Чаган. Однако тогда вся вода Чагана так же не сможет уйти и пойдет обратно, дачные участки вновь будут затоплены.

Уровень воды в реке Урал в Уральске составляет 669 сантиметров, за сутки вода поднялась на 70 сантиметров. В реке наблюдается ледоход.

– С Ириклинского водохранилища сегодня идет сброс воды в объеме 2175 кубометров в секунду. такого не было в истории со дня строительства водохранилища. Эта вода дойдет до Уральска в течение 13 дней при скорости одного метра в секунду. При этом не забывайте, что Ирикла начала сбрасывать большой объем с 31 марта. Поэтому нужно считать с этой даты. В этой ситуации возможен исход событий по двум сценариям. Первый - это как в 1994 году, когда уровень реки в Урале повысился до 853 сантиметров. Второй - это как 1957 году. Тогда уровень воды составил 933 сантиметра. Мы готовим свои расчеты, и будем действовать согласно им. Но готовиться нужно к худшему, - сказал Тлеген Шапанов.

Он также подтвердил, что в ближайшие дни в Уральске ожидаются сильные дожди.