Часть мусульманского кладбища затопило талыми водами. Оно расположено на обочине трассы Самара — Шымкент между сёлами Подстёпное и Барбастау Теректинского района. Есть могилы, которые повело на бок от воды.
- Паводок в ЗКО: что говорят жители затопленного села
- В ЗКО из-за паводков ввели режим ЧС
- 63 млн тенге выделили из местного бюджета на единовременную помощь пострадавшим в паводках в ЗКО
- В ЗКО эвакуируют сельчан, которые только вчера вернулись в свои дома
- Паводок в ЗКО: река Чаган превысила опасную отметку
- До 1600 м3/сек увеличился сброс воды с Ириклинского водохранилища в Урал