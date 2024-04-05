Дети двух и четырех лет найдены мертвыми в собственном доме в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области, сообщает Tengrinews.kz. По предварительным данным, они были убиты. На их телах обнаружены следы насильственной смерти. В совершении преступления подозревают мать детей.

- 4 апреля в одном из населенных пунктов Бухар-Жырауского района с признаками насильственной смерти обнаружены трупы детей в возрасте 2-4 лет. Начато досудебное расследование. По подозрению в совершении преступления задержана их мать. Она водворена в изолятор временного содержания, - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Также в ведомстве добавили, что по делу назначен ряд экспертиз. Расследование уголовного дела находится на контроле у начальника ДП Карагандинской области. Иная информация в интересах следствия не разглашается.