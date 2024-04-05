Паводок в ЗКО: уровень воды в реках падает

По данным РГП «Казгидромет», подъем уровней воды на реках связаны с теплыми погодными условиями. На данный момент уровень воды на большей части рек падает. Однако ожидается, что опасную отметку река Урал преодолеет в середине апреля.

Вчера, 4 апреля, на реке Урал в селе Январцево уровень воды составлял 701 сантиметров. Сегодня, 5 апреля, вода поднялась на 14 сантиметров.

Уровень реки Урал в Уральске четвертого апреля составлял 589 сантиметров, сегодня, 5 апреля, отметка – 661 сантиметр. За сутки вода поднялась на 72 сантиметра. До опасной отметки осталось всего 189 сантиметров. По словам директора «Казгидромет» по ЗКО Тлегена Шапанова высокий уровень воды ожидается в середине апреля.

Урал в селе Кушум за сутки поднялся еще на 41 сантиметр. Если вчера, 4 апреля, отметка составляла 512, то сегодня 553 сантиметров.

Урал в селе Тайпак за сутки поднялся на 54 сантиметра. Сейчас уровень воды в реке 190 сантиметров.

Река Чаган поднялась и превысила опасную отметку. Сейчас уровень воды составляет 1 310 сантиметра, при опасной отметке в 1 300 сантиметров.

Река Деркул в селе Белес района Байтерек идет на убывание. За сутки вода ушла на 168 сантиметров.

Уровень воды в реке Рубежка в селе Рубеженское составляет 721 сантиметров. За сутки уровень воды поднялся на 35 сантиметра.