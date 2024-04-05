Предприимчивая женщина в августе прошлого года пообещала знакомому, что у нее есть возможность трудоустроить его оператором в нефтегазовую компанию. Войдя в доверие, за свои услуги она запросила 650 тысяч тенге. Получив на карточный счет деньги, женщина отправила знакомому ложный приказ о принятии на работу от имени компании.

По такой схеме с 25 августа прошлого года по 21 января этого года она обманула еще 13 доверчивых актюбинцев. По 14 эпизодам ущерб составил 9,3 миллиона тенге. 48-летнюю женщину признали виновной в мошенничестве, совершенном неоднократно.

Подсудимая в суде признала свою вину. По её словам, она знала, что в Актобе немало безработных. Поэтому распространила ложную информацию, что имеет возможность трудоустроить. На судебном заседании женщина попросила прощения у потерпевших.

Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на три года. Кроме этого она должна возместить потерпевшим материальный ущерб. Приговор суда не вступил в законную силу.

Фарида ЗАРИП