Четвертого апреля дом жителя дачного общества «Вымпел» затопило, мужчина забрался на крышу, но оказался в водной западне, об этом сообщили в департаменте полиции ЗКО.

Из водного плена дачника спасли сотрудники Зачаганского отдела полиции. Супруга «пленника» обратилась к председателю общества, сообщив, что не может дозвониться до мужа.

— Председатель позвонила участковому, обслуживающему участок, старшему участковому инспектору Дидару Утепову. Вначале мужчину сняли с крыши, а затем на лодке вывели на берег и доставили в эвакуационный пункт в поселке Деркул. Выяснилось, что мужчина два дня пробыл на даче, у него разрядился телефон и жена забила тревогу, — сообщили в департаменте полиции ЗКО.

Спасители и полицейские просят граждан не игнорировать информацию о необходимости эвакуации и следовать рекомендациям.